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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ürgüp’te kaçak sigara operasyonu

İHA

Ürgüp’te kaçak sigara operasyonu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara ve kaçak nargile tütünü operasyonu yaptı.
Alınan bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ürgüp’te faaliyet gösteren iki farklı iş yerine yapılan operasyonda 17 bin 320 adet dolu makaron, 235 kilo 788 gram nargile tütünü, 34 bin 10 gram kıyılmış tütün, 20 adet elektronik nargile, 25 adet tabanca fişeği, 29 adet kaçak sigara, 4 kutu sigara kağıdı, 5 adet mükerrer kullanım olduğu değerlendirilen TAPDK bandrolü, 3 kutu sigara filtresi, 12 adet nargile kömürü ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından M.T.A. R.A. ve M.Y. gözaltına alınırken gözaltına alınan şüphelilere 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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