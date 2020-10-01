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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya'da peribacaları arasında atlı safari

DHA

Kapadokya'da peribacaları arasında atlı safari


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistler, peribacaları arasında düzenlenen atlı safarilere katılarak, bölgedeki güzellikleri görme imkanı buluyor. At çiftliği işletmecisi Rahmi Özgür, "Turistler, motorlu araçların giremediği dar ve engebeli vadi içlerine at sırtında girerek, göz alıcı masalsı görüntüler eşliğinde tur yapıyorlar" dedi.  
Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler, bölgede düzenlenen atlı safarilere yoğun ilgi gösteriyor. Turistler 250 TL karşılığında peribacaları arasında düzenlenen atlı safarilere katılarak, Kılıçlar, Güllüdere, Kızılçukur ve Aşk Vadisi'nde gezinti yapıyor. Turistler yaklaşık 2 saat süren safari de bölgenin güzelliklerini görme imkanı buluyor. At çiftliği işletmecisi Rahmi Özgür, turlara genellikle yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini belirterek, "Son günlerde Rusya'dan önemli bir artış gözlemliyoruz. Diğer yandan Fransa ve Almanya'dan gelen misafirler düzenlediğimiz at turlarına büyük ilgi gösteriyorlar. Turistler, motorlu araçların giremediği dar ve engebeli vadi içlerine at sırtında girerek, göz alıcı masalsı görüntüler eşliğinde tur yapıyorlar. Türk milletinin en eski sporlarından biri olan atlı sporlara ne yazık ki Avrupalı turistler daha fazla ilgi gösteriyor. Bize ait olan bir kültürü, yerli gruplarımızdan ziyade yabancı turistler fazlasıyla yaşıyorlar" dedi.
'TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR'
Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz ise, Kapadokya bölgesinde at turlarının gelişiminin bölgenin turizm potansiyelinin artmasında önemli bir etken oluşturduğunu belirtti. Bölgede atlı turlara yoğun ilgi gösterildiğini söyleyen Durmaz, "Türk tarihinde vazgeçilmez bir öneme sahip olan atlar, günümüzde özellikle turizm sektöründe bir güç haline geldi. Çeşitlendirilmiş turizm olgusu içerisinde Kapadokya bölgesinde düzenlenen at turları, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçinin de ilgisini çekiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-10-01 11:02:38

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