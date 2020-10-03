Kapadokya’da sıcak hava balonları gökyüzünde ay ile buluştu, kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı

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Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan sıcak hava balonları ile Ay’ın buluşması görenleri mest etti.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarının gökyüzünde Ay ile buluşması görenleri kendine hayran bıraktı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bölgede, fotoğraf tutkunları da oluşan kartpostallık görüntüleri fotoğraflamak için bölgeye geldi. Turistler, eşsiz manzaranın oluştuğu yerde, bol bol fotoğraf çekindi.

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