Nevşehir Belediyespor - Kemerspor 2003: 2-1

Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR (DHA)STAT: Nevşehir Gazi
HAKEMLER: Halil Erdoğan, Mehmet Ali Çetin, Oğuz Başbenzer
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur Ramazan, İsmail, Efecen, Emrah, Muhammed (Dk. 67 Tuncay), Erhan, Hasan,Furkan Parsak (Dk. 45 Yossef), Ahmet (Dk. 90 Furkan Mızrak), İlyas
KEMERSPOR 2003: Fatih Erdin, Tolgahan, Mert, Deniz, Bilal, Berkay, Mehmet (Dk. 45 Mustafa), Hasan, Rıza (Dk. 55 Hasan), Sercan (Dk. 86 Cem)
GOLLER: Dk. 28 Furkan, Dk. 90+5 Emrah (Nevşehir Belediyespor) Dk. 42 Sercan (Kemerspor 2003)
SARI KARTLAR: İlyas, Ramazan, Emrah, Ahmet (Nevşehir Belediyespor) Tolgahan, Bilal, Hasan, Sercan (Kemerspor 2003)Misli.com 3'üncü Lig 1´inci Grup´ta Nevşehir Belediyespor, sezonun 3'üncü maçında Kemerspor 2003'ü 2-1 yendi.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-10-04 18:11:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.