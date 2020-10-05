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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazan dairesinde çıkan yangın faciaya neden oluyordu

İHA

Kazan dairesinde çıkan yangın faciaya neden oluyordu

Nevşehir’de bir apartmanın kazan dairesinin değişimi sırasında çıkan yangın az kalsın faciaya neden oluyordu.
Edinilen bilgilere göre, 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı'nda bulunan Çetineller Apartmanı'nda akşam saatlerinde kazan dairesi değişimi yapıldığı esnada kazan dairesinde yangın çıktı. Apartman sakinleri binayı boşaltırken, yangın Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen apartman sakinlerine ise ambulansta sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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