Ürgüp’te uyuşturucudan 1 kişi gözaltına alındı

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp’te araç ve ev aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde bir araç ve evde yapılan aramada 74 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu madde içme düzeneği ele geçirildi. Şüpheli 1 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken adli tahkikatın başladığı öğrenildi.

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