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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski kız arkadaşını bıçakla tehdit eden şüpheli tutuklandı

İHA

Eski kız arkadaşını bıçakla tehdit eden şüpheli tutuklandı

Nevşehir’de eski kız arkadaşını bıçakla tehdit eden şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Esentepe Mahallesinde bulunan bir kadın eski erkek arkadaşı F.Ç.’nin uzaklaştırma kararı olduğu halde kendi rızası dışında evine girerek kapıyı kilitlediğini ve kendisini bıçakla tehdit ettiği yönünde şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından şüpheli F.Ç. eski kız arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç. cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, hakaret suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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