Acıgöl’de 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde kasten öldürme suçundan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir adli makamlarınca kasten öldürme suçundan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası suçundan bir yıldır aranan 29 yaşındaki R.K. yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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