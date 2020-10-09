Otomobil değil sanki cephanelik

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Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli bir araç içerisinden çıkanlar, 'otomobil değil cephanelik' dedirtti.

Alınan bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Amirliği ekipleri tarafından şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Araç içerisinde ve araç içerisinde bulunan B.C. ve F.S.’nin üzerinde yapılan aramada 1 adet otomatik tüfek ve tüfeğe ait 40 adet dolu fişek, 9 adet farklı uzunluklara sahip bıçak, 1 adet şarjör ve içerisinde takılı vaziyette 5 adet fişek, 5 adet uyuşturucu madde, 1 adet esrar öğütmek için kullanılan değirmen, 1 adet sahte 200 lira ve çok sayıda uyuşturucu içiminde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Şüpheliler B.C. ve F.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken gözaltına alınan şüpheliler adli işlem yapılasının ardından serbest bırakıldı.

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