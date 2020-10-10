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Nevşehir’de Azerbaycan’a destek konvoyu düzenlendi

İHA

Nevşehir’de Azerbaycan’a destek konvoyu düzenlendi

Nevşehir'de Azerbaycan’a destek konvoyu düzenlendi.
Ermenistan’ın, Azerbaycan topraklarına saldırmasının ardından destek konvoyu düzenlendi. Nevşehir Şehitler Parkı’nda toplanan kalabalık daha sonra şehir merkezinde Türk ve Azerbaycan bayrakları ile konvoy düzenledi. Şehitler Parkı’nda Azerbaycanlı Ümit Guluyev tarafından yapılan basın açıklamasında, “12 Temmuz 2020 tarihinde Ermenistan, Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine saldırdı. Bu saldırı da üçü üst düzey rütbeli olmak üzere toplam 11 asker şehit düştü. Azerbaycan bu saldırının sonrasında Ermenistan’ın işgalci güçlerine karşı operasyon başlattı. Bizler dünyanın sessiz kaldığı Ermenistan’ın bu hukuksuz saldırısı karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Dünya kamuoyunun tepkisizliği karşısında cesaret bulan Ermenistan hukuk tanımazlığını daha da artırarak tüm uluslararası temayülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ediyor. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devletinin ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan’ın uluslararası haklarını her platformda destekçi ve savunucusu olacağımızı buradan bir kez daha söylüyoruz” dedi.
Basın açıklamasının ardından Azerbaycan için dua edilmesinin ardından il merkezinde yaklaşık 50 aracın katıldığı destek konvoyu düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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