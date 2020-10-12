Nevşehir Belediyesi: “Belediyeler de bela okur” Nevşehir Belediyesi’nden PKK’ya tepki, Hatay’a bir fidanla destek

Nevşehir Belediyesi’nin Hatay’da ormanları yakan PKK’lı hainler ile ilgili attığı mesaj sosyal medyada büyük destek gördü. Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Nevşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan "Belediyeler de bela okur" paylaşımına "Onlar kıracak biz onaracağız, Onlar yıkacak biz tekrar yapacağız, Onlar yakacak biz daha çok fidan dikeceğiz" ifadeleriyle cevap verdi.

Hafta sonu PKK’lı teröristlerce Hatay’da başlatılan yangınlarla ilgili Nevşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.

Nevşehir Belediyesi paylaştığı mesajında; “Belediyeler de bela okur. Yakan PKK’nın ve PKK yaktığı için susan herkesin Allah belasını versin” ifadelerini kullandı.

Belediyenin resmi hesaplarından yapılan bu paylaşıma kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından büyük destek geldi. Belediye Başkanı Rasim Arı’da şahsi hesaplarından yaptığı paylaşımla; terör örgütü PKK'nın orman yangını çıkarmasını eleştirdi.

“İlk etapta bir tır yetişmiş fidanı Hatay’ımıza gönderiyoruz”

Arı; PKK'nın 'Biz yaktık' dediğini, Twitter tayfasının, 'Saçmalama siz yere izmarit bile atmayan sevimli şeylersiniz...' dediğini hatırlatarak, "Allah belanı versin PKK... Yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz! Narınız çıkardığınız ateşlerden de daha harlı olacak, biiznillah..." ifadelerini kullandı.

Rasim Arı, belediyelerin sadece beddua ile yetinmeyeceğini belirterek, "Karınca kararınca... Kerbela'ya gitme denilen Hz. Hüseyin'in, 'bir iyilik mayası atmayayım mı' dediği şuurla... Onlar kıracak biz onaracağız, Onlar yıkacak biz tekrar yapacağız, Onlar yakacak biz daha çok fidan dikeceğiz" dedi.

Rasim Arı, "Elbette devletimizin kurumları başta olmak üzere, Hatay Büyükşehir Belediyemiz ve Hatay Valiliği başta olmak üzere gerekeni yapacaktır ama biz de bir iyilik mayası çalalım istedik. Bu hafta itibariyle ilk etapta bir tır yetişmiş fidanı Hatay'ımıza gönderiyoruz. Evet abiler, var mı artıran?" diye sordu.

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