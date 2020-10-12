Nevşehir’de aranan 21 kişiden 6’sı tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar büyük takdir topluyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında haklarında yakalama kararı ile aranan 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında il merkezinde aranan 8, Avanos’ta aranan 5, Derinkuyu’da aranan 2, Gülşehir’de aranan 2, Kozaklı’da aranan 2, Hacıbektaş’ta aranan 1 ve Ürgüp ilçesinde aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen 21 şüpheliden 6’sı tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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