Nevşehir’de maske takmayan 32 kişiye ceza yazıldı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde yapılan korona virüs denetimleri sonrasında 32 kişiye maske cezası yazıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında il merkezinde denetlemeler aralıksız devam ediyor. Polis ekipleri tarafında park, bahçelerin yanı sıra işletmelerde de denetimler yapılırken maske takma zorunluluğu olduğu halde maske takmadıkları tespit edilen 32 kişiye idari para cezası kesildiği öğrenildi.

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