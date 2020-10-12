Avanos’ta 62 gram esrar ele geçirildi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağı ekipler Avanos ilçesinde bir bağ evinde 62 gram kubar esrar ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Avanos ilçesinde bulunan bir bağ evinde yapılan aramada 62 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından 1 kişi gözaltına alınırken şüpheli hakkında adli tahkikatın başladığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.