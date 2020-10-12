Uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afgan uyruklu uyuşturucu taciri yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan Afgan uyruklu S.E.’nin cep telefonu ekran resminde Hint keneviri olduğunu tespit etti. Polis ekipleri tarafından S.E.’nin yapılan üst aramasında 50.74 gram eroin, 23,12 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.E. emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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