Küresel Gazeteciler Konseyi birinci yılını kutluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küresel Gazeteciler Konseyi birinci yılını kutluyor

İHA

Küresel Gazeteciler Konseyi birinci yılını kutluyor

Kuruluşuyla gazetecilik meslek örgütlenmesine yeni bir soluk ve anlayış getiren Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) kuruluşunun birinci yıldönümünü kutluyor.
14 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) kuruluşunu birinci yılını kutluyor. Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu tarafından KGK’nın birinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlandı. KGK’dan yapılan açıklamada, “14 Ekim 2019 tarih ve 1660 sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı ile kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), kuruluş ve teşkilatlanma sürecini büyük ölçüde tamamlayarak Türkiye özelinde ve Dünya genelinde kısa sürede başarılı çalışmalara imza attı. Resmi olarak kurulduğu tarihten itibaren Ankara’da genel merkez binası ve İstanbul’da çalışma ofisi açan KGK, diğer 79 ilimize de temsilci atadı. Ayrıca, misyonuna uygun olarak 34 ülkede temsilcisi bulunan KGK, yaygın, yerel ve dış medyayı bünyesinde barındıran ilk ve tek basın meslek örgütlenmesi olarak ortaya çıktı. KGK, mesleki faaliyetlerinin yanı sıra ülkemizin üzerinde bulunduğu jeostratejik konumun farkında olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk Milleti’nin dirlik ve varlığını sürdürme haklarının destekçisidir. Bu hakların korunması ve gerçekleşmesi hususunda üzerinde düşen görevleri hakkıyla yerine getirme azim ve kararlılığındadır. KGK, Türkiye’nin ulusal çıkarlarının yurtdışında anlatılması ve ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetlerine destek vererek Türkiye’nin haklı tezlerini stratejik iletişim usul ve yöntemlerini kullanarak dünyanın her yerinde anlatmak üzere kendini yapılandırmıştır. Nitekim, kuruluşumuzdan bu yana KKTC, Azerbaycan ve Almanya’da gerçekleştirdiğimiz “Medya Buluşmaları” ve Türkiye’de ev sahipliği yaptığımız 160 kadar Rus dili konuşan gazetecinin katıldığı 21. Dünya Rus Medya Kongresi etkinliği ülkemizin kamu diplomasisine sağladığımız katkılardan bazılarıdır. Pandemi sürecinde ara vermek zorunda kaldığımız etkinliklerimize pandemi sonrası da kaldığımız yerden devam etmek kararlılığındayız. KGK, medyanın son yıllarda hızlanan dijital dönüşümünü de dikkate alarak, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği “Anadolu Medya Buluşmaları” ile nabzını tuttuğu medya kuruluşlarının ve gazetecilerin geleceğe hazırlanması noktasında da insiyatif almaya hazırdır. Pandemi nedeniyle hemen her alanda olduğu gibi medya sektöründe de ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Dijital değişim ve dönüşümle sıkıntılı bir sürece giren geleneksel medya pandemide daha da zor günler yaşamış, yerel ve yaygın medyada onlarca gazete ve televizyon kapanmış, çok sayıda meslektaşımız işsiz kalmıştır. KGK olarak sektörümüzü çok hızlı etkileyen dijital dönüşüme geçiş ve dönüşüm sürecinin sıkıntı ve sancılarını azaltma adına çalışma ve girişimlerimiz sürmektedir. Dünyamız artık dijital bir köye dönüşmüş durumdadır. Bu sebeple de gazeteciliğin oluşan bu yeni duruma göre yeniden yapılanması ve şekillenmesi gerekmektedir. KGK olarak, ülkemizde tüm medya alanlarını ilgilendiren yeni bir yasal düzenlemenin yeni yasama döneminde TBMM’nin gündemine gelmesini arzu etmekteyiz. Bu yönde de girişimlerimiz sürüyor. Türkiye, dijital dönüşüme bağlı olarak, geleneksel ve yeni medya araçları, gazeteciler ve meslek örgütleri ile ilgili bir düzenlemeyi üniversitelerden ve sahadan aldıkları raporlarla ivedi olarak kanunlaştırmalıdır. İnternet ve sosyal medyayı da içine alacak yeni düzenleme ile geleneksel medyanın entegrasyonu da kanun koyucu tarafından düzenlenmelidir. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), bilgi ve iletişim teknolojilerinin ulaştığı ileri düzey ve dünya genelinde yol açtığı ileri sosyal yakınlaşma ortamında gazetecilik mesleğine yeni bir soluk getirmekte, gazetecilere yeni bir açılım sağlamaktadır. KGK, mensuplarına küresel v evrensel bir perspektif kazandırmakta, bütün dünyayı ve insanlığı gözeten mesleki ilke, erdem ve değerler ile üyelerin donanmalarını sağlamaktadır. Basın özgürlüğü ve evrensel gazetecilik ilkeleri KGK’nin en duyarlı olduğu konulardan birisidir. KGK, içinde bulunduğumuz çağda, hiçbir sansür ve yasaklama çabasının sonuç vermeyeceğinin bilincindedir. Ayrıca, KGK, “Özgür medya, ulusal kalkınmanın en etkili katalizörüdür” anlayışı içinde olup ulusal kalkınmanın gerçeklemesinde bunun önem ve gereğinin farkındadır.
Amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda çıktığımız bu yolda birinci yılımızı tamamlayarak ikinci yaşımıza girmiş olmanın onur ve kıvancını yaşıyoruz. Sevinç ve mutluluğumuzu üyelerimiz. meslektaşlarımız ve Yüce Türk Milleti ile paylaşıyor, bizlere destek olan herkese yürekten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağlardan Kopan Jelibon "Ürgüp Köftürü" projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Bağlardan Kopan Jelibon "Ürgüp Köftürü" projesi ...
Vali Becel, Tatlarin yeraltı şehrini gezdi
YEREL HABERLER Vali Becel, Tatlarin yeraltı şehrini gezdi
Vali Becel, Karacaören köyünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Becel, Karacaören köyünü ziyaret etti
Nevşehir Belediyesi, Hatay’a bir tır fidan gönderdi
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi, Hatay’a bir tır fidan gönderdi
Bursa’da aranan şahıs, Kozaklı’da otelde yakalandı
YEREL HABERLER Bursa’da aranan şahıs, Kozaklı’da otelde yakalandı
Ürgüp’te iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Ürgüp’te iki grup arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri 1 kişi tutuklandı
Avanos’ta 62 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Avanos’ta 62 gram esrar ele geçirildi
Nevşehir’de maske takmayan 32 kişiye ceza yazıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de maske takmayan 32 kişiye ceza yazıldı
Nevşehir’de aranan 21 kişiden 6’sı tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de aranan 21 kişiden 6’sı tutuklandı
Nevşehir’de 25 bin öğrenci okula başladı Vali Becel: “Vaka sayılarında çevre illerden daha iyi durumdayız” “Çocuklarımız kuralları çok iyi biliyorlar”
YEREL HABERLER Nevşehir’de 25 bin öğrenci okula başladı Vali Becel: ...
Nevşehir Belediyesi: “Belediyeler de bela okur” Nevşehir Belediyesi’nden PKK’ya tepki, Hatay’a bir fidanla destek
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi: “Belediyeler de bela ...
MHP İl Başkanlığına İlhan Kaya yeniden seçildi
YEREL HABERLER MHP İl Başkanlığına İlhan Kaya yeniden seçildi
Kapadokya’dan kartpostallık gün batımı fotoğrafları Gün batımı için Kapadokya’ya akın ettiler Türkiye gün batımını Kapadokya’da izliyor Kapadokya’da muhteşem gün batımı
YEREL HABERLER Kapadokya’dan kartpostallık gün batımı ...
MHP Nevşehir İl Başkanlığında kongre heyecanı
YEREL HABERLER MHP Nevşehir İl Başkanlığında kongre heyecanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X