Vali Becel, Gölcük şehidinin ailesini ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Gölcük depreminde şehit düşen er Mehmet Memiş’in ailesini ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1999 yılında Gölcük’te meydana gelen depremde şehit düşen er Mehmet Memiş’in ailesini ziyaret ederek bir süre görüştü. Şehit anne ve babası ile görüşen Vali Becel, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade ederken her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Şehit ailesi de ziyaretlerinden dolayı Vali İnci Sezer Becel’e teşekkür etti.

Vali Becel’in şehit ailesi ziyaretin İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener eşlik etti.

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