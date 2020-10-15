Vali Becel, aile ziyaretlerini sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Becel, aile ziyaretlerini sürdürüyor

İHA

Vali Becel, aile ziyaretlerini sürdürüyor

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, aile ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, göreve başladığı ilk günden itibaren il genelinde başlatmış olduğu aile ziyaretlerine bu hafta da devam etti. Vali Becel, Nevşehir’de ikamet eden Özmen ve Kamacı ailelerini ziyaret ederek ailelerin istek ve taleplerini dinlerken her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.
Vali İnci Sezer Becel’in aile ziyaretlerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Şener ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Hüsamettin Ellialtı eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Becel, Gölcük şehidinin ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Becel, Gölcük şehidinin ailesini ziyaret etti
MHP İl Başkanı Kaya mazbatasını aldı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Kaya mazbatasını aldı
Nevşehir’de KYK yurtlarında 11 kişinin karantina süreci devam ediyor Nevşehir’de bugüne kadar 67 kişi yurtlarda karantina altına alındı
YEREL HABERLER Nevşehir’de KYK yurtlarında 11 kişinin karantina ...
Çocukları sevgi evlerine verilen baba intihara kalkıştı İntihar etmek isteyen adam ikna edildi
YEREL HABERLER Çocukları sevgi evlerine verilen baba intihara ...
Nevşehir’de 18 yaşına giren gençlerin pastası Nevşehir Belediyesinden Belediye Başkanı Arı, 18 yaşına giren genç kızın doğum gününü kutladı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 18 yaşına giren gençlerin pastası ...
Vali Becel, trafik kontrol noktasında araç sürücülerini uyardı
YEREL HABERLER Vali Becel, trafik kontrol noktasında araç ...
Küresel Gazeteciler Konseyi birinci yılını kutluyor
YEREL HABERLER Küresel Gazeteciler Konseyi birinci yılını kutluyor
Bağlardan Kopan Jelibon "Ürgüp Köftürü" projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Bağlardan Kopan Jelibon "Ürgüp Köftürü" projesi ...
Vali Becel, Tatlarin yeraltı şehrini gezdi
YEREL HABERLER Vali Becel, Tatlarin yeraltı şehrini gezdi
Vali Becel, Karacaören köyünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Becel, Karacaören köyünü ziyaret etti
Nevşehir Belediyesi, Hatay’a bir tır fidan gönderdi
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi, Hatay’a bir tır fidan gönderdi
Bursa’da aranan şahıs, Kozaklı’da otelde yakalandı
YEREL HABERLER Bursa’da aranan şahıs, Kozaklı’da otelde yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X