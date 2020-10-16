Eski kız arkadaşını darp eden şüpheli ve arkadaşı tutuklandı

Nevşehir’de eski kız arkadaşını zorla arabaya bindirmeye çalışarak darp eden şüpheli ve arkadaşı tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, A.K. isimli gen kadın eski erkek arkadaşı ve aynı zamanda uzaklaştırma tedbir kararı bulunan O.Ş.’nin kendisini zorla araca bindirmeye çalışarak kendisini darp ettiği ve hakaretlerde bulunduğu yönünde suç duyurusunda bulundu. Eski kız arkadaşını darp eden şüpheli O.Ş. ve O.Ş.’ye yardım ettiği tespit edilen Ş.K. kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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