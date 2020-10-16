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Damat İbrahim Paşa ölümünün 290.yıl dönümünde ilk kez anıldı Nevşehir’in kurucusu Damat İbrahim Paşa ölümünün 290. yıl dönümünde anıldı

İHA

Damat İbrahim Paşa ölümünün 290.yıl dönümünde ilk kez anıldı Nevşehir’in kurucusu Damat İbrahim Paşa ölümünün 290. yıl dönümünde anıldı

Nevşehir’in kurucusu Damat İbrahim Paşa ölümünün 290. yıl dönümünde ilk kez Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından düzenlenen anma programı ile anıldı.
Lale döneminin ünlü Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın 290. ölüm yıl dönümü dolayısıyla, Nevşehir Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. Damat İbrahim Paşan 290.ölüm yıl dönümünde ilk kez Alibey Caminde anma programı çerçevesinde Kur’anı Kerim ve mevlit okunarak dua edildi. Nevşehir Belediyesi tarafından Cuma namazı çıkışında ise vatandaşlara şerbet, tatlı ve kandil simidi ikram edildi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı gazetecilere yaptığı açıklamada bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz dedi. Arı, “ Bu şehrin geçmişten bugüne en önemli figürlerinden bir tanesi bu şehrin bu toprakları öz evladı Damat İbrahim Paşa, küçük bir kasaba olan Muşkara’yı şehir yapıp bugünlere gelmesine vesile olan en önemli etkenimizdir. Dolayısıyla bu değerimiz bugüne kadar maalesef anılmamış, hatırlanmamıştı. Biz bu değeri yeniden hatırlamak, kurucumuz ve şehrimizi şehir yapan bizim değerimizi ortaya çıkarmak ve onu anmak gerekiyordu. Şimdi bugün başlattık. İnşallah bundan sonra geleneksel olarak her yıl ölüm yıl dönümünde Damat İbrahim Paşa’yı anacağız. Sadece kendisini kuru kuruya anmak değil. Arapların bir atasözü var. Konuşursunuz, konuşursunuz ama herhangi bir şey yapmazsınız. Biz sadece konuşmayacağız. Beraberinde Damat İbrahim Paşa’nın doğmuş olduğu evi tespit ettik. Şimdi ekiplerimiz burada araştırmayı yapıyor. İlk bulguları ortaya çıkartmaya çalışıyor. İnşallah bundan sonra da doğdu evi ihya ve ifşa edeceğiz. Biz değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Biz bizi bugünlere getiren, bu şehrin büyüklerine sahip çıkmak zorunayız. Bu şehirde katma değeri olmuş her kim varsa onları anacağız ve yaşatacağız” dedi.
Nevşehir Belediyesi tarafından Damat İbrahim Paşa’nın ölümünün 290. yıl dönümü dolayısıyla okutulan mevlide Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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