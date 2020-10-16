Kapadokya Üniversitesi’nde akademik yılı açılış dersi ile başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya Üniversitesi’nde akademik yılı açılış dersi ile başladı

İHA

Kapadokya Üniversitesi’nde akademik yılı açılış dersi ile başladı

Kapadokya Üniversitesi 20202021 akademik yılı açılış dersini Tarihçi, Yazar Prof. Dr. Ahmet Taşağıl verdi.
Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar moderatörlüğünde, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın katılımıyla 14 Ekim 2020 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenen açılış dersine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Taşağıl, açılış dersinde “Türk Tarihi Neden Önemli?” konusunu ele aldı.
Kapadokya Üniversitesi öğrencilerine ders vermenin kendisine verdiği mutluluğa değinen Taşağıl, sözlerine tarih öğretiminde yapılan yanlışlara değinerek başladı. “Tarih ezberletilmez, tarih nokta nokta, kelime kelime insanlara anlatılmaz. Çünkü zaten bilgiler, kitaplarda ve dünya literatüründe vardır. Merak ettiğimiz zaman açar, bakar ve oralarda görürüz. Tarihin dinamiğini yakalamak, geleceğe katkı sağlamak için tarihi anlamamız gerekiyor.” dedi.
Türk tarihinin 12. yüzyıla kadar iki kıtada, 13. yüzyıl sonrasında ise Kuzey Afrika da dahil edilerek üç kıtada incelendiğini ve bu doğrultuda Türk tarihini doğru anlamak için bütüncül bir yaklaşım gerektiğini söyleyen Taşağıl, bu yaklaşımın komşu milletler tarafından da benimseneceğini belirtti.
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl “Türkler tarihin başladığı anda vardır, günümüzde de vardır.” dedi ve bunu başarmadaki en büyük etmenin göç edebilme özelliği yani yüksek mobilitenin olduğunu söyledi. Göçün, iklim, sosyal, ekonomik sebeplerden veya düşman baskısından kaynaklandığını da sözlerine ekledi. Taşağıl son olarak, Türk tarihini anlamak için en önemli konulardan birinin Türk boylarının tarihi sürekliliği ve hareketlerini izlemek olduğunu kaydetti. Taşağıl, bu boyların tarihi süreç içinde nerelerde bulundukları nereden nereye göç ettikleri ve nasıl yerleşik hayata geçtikleri gibi bilgilerin, boy adlarının, yer adlarının tarihçi için paha biçilmez çalışma konuları sunduğunu bildirdi.
Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, bugünü anlamak için Türk tarihine bakmak gerektiğini ve özellikle Türk Kağanlığı yani Göktürk tarihine bakmak gerektiğini söyledi ve bu bağlamda verdiği bilgiler için Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’a teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Damat İbrahim Paşa ölümünün 290.yıl dönümünde ilk kez anıldı Nevşehir’in kurucusu Damat İbrahim Paşa ölümünün 290. yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER Damat İbrahim Paşa ölümünün 290.yıl dönümünde ilk kez ...
Güzelyurt Mahallesinde alt yapı problemi çözülecek
YEREL HABERLER Güzelyurt Mahallesinde alt yapı problemi çözülecek
Eski kız arkadaşını darp eden şüpheli ve arkadaşı tutuklandı
YEREL HABERLER Eski kız arkadaşını darp eden şüpheli ve arkadaşı ...
Kendini 'Müdür' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
YEREL HABERLER Kendini 'Müdür' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
Özkonak’ta 94 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Özkonak’ta 94 kök Hint keneviri ele geçirildi
Nevşehir’de 53 Okul “Okulum Temiz” belgesi aldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 53 Okul “Okulum Temiz” belgesi aldı
Binanın bodrum katında yangın çıktı; 10 Suriyeli dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Binanın bodrum katında yangın çıktı; 10 Suriyeli ...
Başkan Arı, Şifa Köprülü Kavşağında çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Arı, Şifa Köprülü Kavşağında çalışmaları ...
Dünyanın en yüksek peribacasına Azerbaycan bayrağı asıldı Uçhisar Kalesi’nde Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor
YEREL HABERLER Dünyanın en yüksek peribacasına Azerbaycan bayrağı ...
Vali Becel, aile ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Vali Becel, aile ziyaretlerini sürdürüyor
Vali Becel, Gölcük şehidinin ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Becel, Gölcük şehidinin ailesini ziyaret etti
MHP İl Başkanı Kaya mazbatasını aldı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Kaya mazbatasını aldı
Nevşehir’de KYK yurtlarında 11 kişinin karantina süreci devam ediyor Nevşehir’de bugüne kadar 67 kişi yurtlarda karantina altına alındı
YEREL HABERLER Nevşehir’de KYK yurtlarında 11 kişinin karantina ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X