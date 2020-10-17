İlk yerli sıcak hava balonları, Kapadokya semalarında



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde üretilen 6 yerli sıcak hava balonu, ilk kez ticari uçuş gerçekleştirdi.

Kentte faaliyet gösteren firma tarafından yerli sıcak hava balonu tasarlandı. Balonun üretimi, Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde gerçekleştirildi. 6 adet üretilen yerli sıcak hava balonu, geçen yıl 11 Ekim'de deneme uçuşlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Bu yıl ise, ticari uçuşlar için gerekli hazırlıklar yapıldı. 68 yerli ve yabancı turist, yerli balonlarla bu sabah uçuş gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren turda yerli balonlar Kapadokya semalarında süzüldü. Türkiye´nin ilk yerli ve milli sıcak hava balonu üreticisi Mehmet Halis Aydoğan, firma olarak 4 kişilikten 28 kişilik ebatlara kadar yerli balon ürettiklerini belirterek, "Uzun bir uğraştan sonra bugün yerli ve milli balonlarımızla ilk uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Huzur ve heyecan verici. Misafirlerimizle birlikte bu mutluluğu tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Hedefimiz üretimini yaptığımız balonlarımızla tüm dünyanın değişik noktalarda uçuşlarını sağlamaktır" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-10-17 11:22:28



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