Nevşehir’de aranan 16 şahıstan 4’ü tutuklandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslarına yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 16 şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında il ve ilçelerde hakkında yakalama kararı ile aranan 16 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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