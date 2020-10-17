Mehmet Soytürk, Cappadocia Ultra Trail rekorunu kıramadı Mehmet Soytürk, Cappadocia Ultra Trail parkurunu 5 saat 20 dakikada tamamladı

Salomon Cappadocia Ultra Trail'in 63 kilometrelik parkurunda Mehmet Soytürk, Alman atlet Moritz Auf Der Heide’nin 5 saat 5 dakikalık rekorunu kıramadı.
Salomon Cappadocia Ultra Trail’in 63 kilometrelik parkurunda Alman atlet Moritz Auf Der Heide’nin 5 saat 5 dakikalık rekorunu kırmak için bu sabah rekor denemesi koşusu yapan Mehmet Soydemir, Alman atleti geride bırakamadı. Sabah saatlerinde rekor denemesine başlayan Mehmet Soytürk, koşuyu 5 saat 20 dakikada tamamladı.
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