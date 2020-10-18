Kapadokya'da hafta sonu yoğunluğu

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden, peribacaları ile ünlü Kapadokya bölgesinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.
Peribacaları, kayadan oyma evleri, vadileri ve sıcak hava balonlarıyla tarih ve kültürün bir arada bulunduğu Kapadokya bölgesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Hafta sonu nedeniyle bölgeye gelen vatandaşlar, özellikle sıcak hava balonuna binmek için Göreme bölgesine akın ediyor. Ateşleri ölçülerek alana alınan yerli ve yabancı turistler, bölgeyi sıcak hava balon turuna katılarak kuş bakışı keşfediyor.
Birçok etkinliğin yapıldığı Kapadokya, ziyaretçilerine unutulmaz bir gün yaşatıyor. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-10-18 11:22:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.