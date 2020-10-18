3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 0 Diyarbekirspor A.Ş: 1

Misli.com 3. Lig 1. Grup 5. hafta müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Diyarbekirspor A.Ş.'ye 10 mağlup oldu.
Stat: Gazi
Hakemler: Doğukan Yıldırım xx, Abdulkadir Döner xx, Semih Kocaman xx
Nevşehir Belediyespor: Furkan xx, İsmail x, Efe Can x, Youssef xx, Erhan xx (Batuhan dk. 79 ?), Emre x (Furkan dk. 46 xx), Hasan x, Furkan x, Ahmet x, Muhammed Furkan x, İlyas x
Diyarbekirspor A.Ş.: Salih xx, Fatih xx, Mustafa Emre xx, Ethem Ercan xx, Ferhat xx, İbrahim xx (Maksut dk. 79 x), Okan xx, Emir Can xx (Alpay dk. 90 ?), Mehmet Fuat x, Mustafa xx (Murathan dk. 66 x), Ömer Faruk x
Gol: Furkan Mızrak (dk. 54 k.k)
Kırmızı kart: Ömer Faruk (dk. 58) (Diyarbekirspor A.Ş)
Sarı kartlar: Furkan, İsmail (Nevşehir Belediyespor), Ömer, Alpay, Mustafa (Diyarbekir A.Ş.)
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