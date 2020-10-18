Nevşehir Belediyespor - Diyarbekirspor: 0-1

Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR, (DHA) STAT: Nevşehir Gazi
HAKEMLER: Doğan Yıldırım, Abdülkadir Döner, Semih Kocaman
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan Güzel , İsmail, Efecan, Yossef, Erhan (Dk.78 Batuhan), Emre (Dk.46 Furkan Pansak), Hasan, Furkan, Ahmet, Muhammed İlyas
DİYARBEKİRSPOR: Salih, Emir (Dk.86 Alpay), Mustafa, (Dk.78 Murathan), Okan, İbrahim, (Dk.55 Maksut), Ferhat, Fatih, Ethem, Ömer, Mustafa, Mehmet
GOLLER: Dk. 52 Furkan Mızrak (K.K)
KIRMIZI KART: Ömer (Diyarbekirspor)
SARI KARTLAR :İsmail, Furkan (Nevşehir Belediyespor) Alpay (Diyarbekirspor)Misli.com 3´üncü Lig 1´inci Grup´ta Nevşehir Belediyespor, evinde Diyarbekirspor'a 1-0 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-10-18 17:21:18
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