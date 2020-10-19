"Kadın isterse" sözü, Hacıbektaş ilçesinde gerçeğe dönüştü Hacıbektaş ilçesine kadın eli değdi Kadın Kaymakam öncülük yaptı, kadınlar iş hayatına atıldı Kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde ilçe kaymakamı Kübra Kurtoğlu öncülüğünde Hacıbektaş ilçesinde e hanımlarının aile ekonomisine katkı sağması amacıyla kurulan Kadıncık Ana Kadın Kooperatifinde bulunan kadınlar el emeği göz nuru ürünleriyle ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu öncülüğünde ilçe kadınlarının çalışması ve aile ekonomisine katkıda bulunmaları amacıyla yapılan araştırmalar sonrasında Kadıncık Ana Kadın Kooperatifi kuruldu. 14 kadın 1 erkeğin bulunduğu kooperatifte kadınlar kendi yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kadıncık Ana Kadın Kooperatifinde kadınların kuru üzüm ayıklama ve paketlemesi işlerine yardım eden Kaymakam Kübra Kurtoğlu’nun kadınlar ile de yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu yaptığı açıklamada Kadıncık Ana Kadın Kooperatifinin ilçenin gelişmesinde büyük rol oynayacağını ifade ederken kadınların büyük ilgisi olduğunu ifade etti. Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu, "Hacıbektaş ilçesi benim için çok önemli bir ilçe. Çünkü ben buraya geldiğimde buraya çağrılmadan gelinmezmiş. Bende çağrılarak geldiğimi düşünüyorum. Hacıbektaş’a geldiğimde ne yapabiliriz diye düşünürken ilçe çok fazla turist alan bir ilçe. Yıllık yaklaşık 600 bine yakın turist alıyoruz. Türkiye’de en çok ziyaret edilen müzeler arasında 4.sırada yer alıyoruz. Turistlere yönelik bir şeyler yapalım, ilçeyi geliştirelim. Kadınlara yönelik bir şeyler yapalım istedik. Bir kooperatif kurma fikri aklımıza geldi. Daha sonra yönetim kurulu başkanımız İnci hanım ile tanıştık. Birlikte bu yola çıktık. Hacı Bektaş Veli felsefesinden çıkarak bu yola çıktık diyorum. Ama Kadıncık Ana’da burada önemli bir zat. Anadolu’da BaciyanRum Rum teşkilatının temsilcilerindendir. Organizasyonu, kadının yöneticiliğini, temsiliyetini anlatır. Üretkenliği anlatır. O yüzden buranın ismini Kadıncık Ana koyduk. Biz ismimi koyduk sonra kadınlarımızı seçtik. Sağ olsunlar Hacıbektaş ilçemizin kadınları bize çok büyük destek gösterdi. Kooperatifimiz üç koldan çalışıyor. İlk kategorimiz kadınlarımız çok güzel el ürünleri yapıyor. Duvar süsleri, taş işlemeciliği yapıyor. Kadınlarımız bir evde ne ihtiyacınızı olursa yapabiliyor. İkincisi doğal ürünler. Hacıbektaş ilçesi üzümü ile meşhur bir yer Karaburna köyümüzde bulunan üzümleri satıyoruz. Su turşumuz var, erişte kesiyor, mantı yapıyoruz. İnanın kadınlar ıhlamur ağacındaki ıhlamuru kurutarak burada satıyor. Kadınlarımız maliyeti olmayan ürünleri satıp para kazanmayı öğrendiler. Kadınlarımızın ilgisini ben burada çok güzel buldum. Kurumsal bir kimlik yaparak yavaştan gitmeyi tercih diyoruz” dedi.

Kadıncık Ana Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İnci Mine Özkan’da açıklamasında Hacıbektaş ilçesine kadın eli değdiği için çok mutlu olduklarını söyledi. Özkan, “15 ortakla kurduğumuz Kadıncık Ana Kadın Kooperatifimiz 14 kadın 1 erkekten oluşmaktadır. Bütün kadınların hepsi kendi isteği ile buranın sahibi olmayı istediler. Burada çalışan personelimiz yok. Herkes ortaklığa çalışıyor. Akademik olarak burada bir anket çalışması yaptık. 750 kişiye yaptığımız anket çalışmalarımızda yüzde 98 oranında olumlu yanıt aldık. Kadınlarımız ciddi anlamda para kazanıyor. Hem sosyal kimliklerine hem ekonomik kimliklerini ciddi anlamda katkı sağlıyorlar. Mesela bir hanımefendi her yıl kanepelerimi yıkatmak istiyordum. Ama eşimden habersiz bu işi yapamıyordum. Evde bir gerginlik oluyordu. Ama burada kazandığım para ile kanepelerimi yıkattım. Eşim eve geldiğinde kanepelerimi yıkanmış olarak gördük. Yani kısacası Hacıbektaş ilçesine artık kadın eli değdi” diye konuştu.

Kadıncık Ana Kadın Kooperatifi ortaklarından Ebru Yünlüyurt Kadıncık Ana Kadın Kooperatifi ile birlikte kendisini daha güçlü hissettiğini söyledi. Yünlüyurt, "Kooperatif hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Günlük yaşamım değişti. Ekonomik özgürlüğüm ile kendi ayaklarım üzerinde durmak kendimi daha güçlü hissettiriyor” dedi.

Kooperatif ortaklarından Hatice Yiğit ise kendisinin kooperatif sayesinde öz güveninin artığını ifade etti. Yiğit, "Ben daha önce ev hanımıydım. Şimdiye kadar hiç iş hayatında çalışmadım. Burası benim için çok farklı oldu. Öz güvenim arttı. Şuan çok mutluyum. Bir çok konuda kendimi iyi hissediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.