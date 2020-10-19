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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı

İHA

Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından esnaf ve vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı. Türkiye ve Azerbaycan’ın iki devlet tek millet olduğunu belirten Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir halkının her zaman dualarla Azerbaycan’ın yanında olduğunu söyledi.
Nevşehir Belediyesi tarafından Azerbaycan’a destek amacıyla şehrin çeşitli noktalarında esnaf ve vatandaşlara beşer bin Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıtıldı.
Belediye Caddesi ve Gazhane Caddesinde beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte esnaflara Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıtan Belediye Başkanı Rasim Arı, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına tepki göstererek, tüm Türk halkının kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olduğunu kaydetti.
Arı, “Ermeniler, Azerbaycanlı sivil kardeşlerimizin üzerine acımasızca bomba yağdırıyorlar. Biz Türkiye ve Azerbaycan iki devlet bir milletiz. Hadisenin meydana geldiği ilk andan itibaren Türkiye her türlü maddi ve manevi desteğini sürdürüyor. Biz de şehrimizde Azerbaycan ile aramızdaki birlik ve beraberliği göstermek amacıyla bayraklarımızı dağıtıyoruz. Ermenistan’ın saldırılarında şehir olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” dedi.
Başkan Arı, Nevşehir’deki bir köprüye “Karabağ” adını vermek ve “Kardeşlik Anıtı” yapma konusunda da çalışma yürüttüklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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