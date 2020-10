Nevşehir'de kurutulan erikler, 4 ülkeye ihraç ediliyor

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde üretilen erikler, kurutulduktan sonra Gürcistan, Azerbaycan, Almanya ve Fransa'ya ihraç ediliyor. Köy muhtarı Mustafa Özata, "Her yıl 60 tona yakın bir erik kurusunu, iç pazarın yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Almanya ve Fransa gibi ülkelere de ihraç ediyoruz" dedi.

Bahçeli köyünde üretilen erikler, haziran ve temmuz aylarında toplanıyor. Temizlenen erikler ardından daha sonra kayalara oyulu depolara götürülüyor. Bir süre depolarda bekletilen erikler ardından kurutulmak üzere müstakil evlerin damlarına seriliyor. Burada çeşitli işlemlerden geçirilen erikler, 3,5 aylık sürecin ardından kurutularak, iç piyasaya ve Gürcistan, Azerbaycan, Almanya ve Fransa'ya ihraç ediliyor. Köyden her yıl yaklaşık 60 tona yakın kurutulmuş erik piyasaya sunuluyor.

'ERİK HAREKETLİLİĞİ 3 AY SÜRÜYOR'

Köy muhtarı Mustafa Özata, eriklerin ağaçlardan özenle toplandığını söyleyerek, "Bir süre kayalara oyulu depolarda bekletmeye aldığımız erikler daha sonra damlarda kurutulmaya bırakılır. Temmuz ayının içerisinde başlayan erik hareketliliği yaklaşık 3 ay süre ile köyümüzde devam ediyor. Yılda 300 ton civarında erik köylümüzdeki 40'a yakın vatandaşımız tarafından değerlendiriliyor. Kurutulmuş haliyle de yaklaşık her yıl 60 tona yakın bir erik kurusunu, iç pazarın yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Almanya ve Fransa gibi ülkelere de ihraç ediyoruz. Yaklaşık 15 yıldan beri de bu yönde çalışmalar bu bölgede sadece Bahçeli köyünde yapılıyor" dedi.

'3,5 AYLIK ZORLU SÜREÇ'

Kurutulmuş erik ticareti yaptığını belirten Ferda Keşan ise "15 yıldan beri bu işle uğraşıyorum. Köyümüzden 40 civarında aile de bu çalışmanın içerisinde yer alıyor. Dalından indirme ile başlayan ve bir dizi işlemlerin ardından kurutulması ile sonuçlanan yaklaşık 3,5 aylık zorlu bir süreç. Ancak bu işi seviyoruz. Sevince de ciddi bir sıkıntı oluşmuyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-10-20 10:26:32



