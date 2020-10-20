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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Valisi Becel, köy okulunu ziyaret etti

İHA

Nevşehir Valisi Becel, köy okulunu ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 20202021 eğitim öğretim yılının kademeli olarak başlamasının ardından okul ziyaretlerine devam ediyor.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde bulunan Çakıllı Şehit Kasım Poyraz Ortaokulu’nu ziyaret ederek burada okul idarecileri ile bir süre görüştü. Daha sonra derslerine devam eden ortaokul öğrencilerini ziyaret ederek öğrenciler ile bir süre görüşen Vali İnci Sezer Becel burada öğrencilere korona virüs ile mücadelenin önemini bir kez daha hatırlattı.

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