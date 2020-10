Ziraat Türkiye Kupası: Nevşehir Belediyespor: 1 Kozanspor FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kozanspor'u 10'lık skorla mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.

Gazi Stadyumundan oynanan Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçını Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir Belediyespor Başkanı Esat Özaltın tribünden takip etti. Nevşehir Belediyespor, karşılaşmanın 9. dakikasında Youssef’in serbest vuruştan attığı gol ile maçı 10 kazanırken bir üst tura çıkmayı başardı.



Stat: Gazi

Hakemler: Uğurcan Gökler xx, Gökhan Coşar xx , Hüseyin Can xx

Nevşehir Belediyespor: Furkan xx, Ahmet Mert xx (Efecan dk. 62 x), İsmail xx, Youssef xxx (Batuhan dk. 90 ?), Tuncay xx (Ahmet dk. 58 x), Hasan x, Furkan Parsak xx (Emre dk. 64 x), Furkan Mızrak xx, Muhammed xx, İlyas xx, Rahmi xx

Kozanspor FK: Toprak x, Fatih x, Muzaffer x, Sinan x (Fırat dk. 61 x), Yiğit x (İbrahim dk. 76 x), Siraç x, Berkay x (Mustafa dk. 61 x) Hasan x, Ahmet x, Yusuf x (Uğurcan dk. 46 x), Hakan Can x

Gol: Youssef (dk. 9)(Nevşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Furkan Mızrak (Nevşehir Belediyespor), Siraç, Uğurcan, Hakan Can (Kozanspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.