Nevşehir Belediyespor - Kozanspor: 1-0

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)STAT: Nevşehir Gazi
HAKEMLER: Uğurcan Gökler, Gökhan Coşar, Hüseyin Can
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan Güzel, Ahmet Mert Bayındır (Dk.62 Efecan), İsmail, Youssef, (Dk.90 Batuhan), Tuncay (Ahmet Eren), Hasan, Furkan Parsak (Dk.62 Emre), Furkan Mızrak, Muhammed, İlyas, Rahmi
KOZANSPOR: Toprak, Fatih, Muzzaffer, Sinan (Dk.60 Fırat), Yiğit (Dk.74 İbrahim), Siraç, Berkay (Dk.60 Melih), Hasan, Ahmet, Yusuf (Dk.60 Uğurcan), Hakan
GOLLER: Dk.8 Youssef (Nevşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Furkan (Nevşehir Belidiyespor) Siraç, Hakan (Kozanspor)
Ziraat Türkiye Kupası 2'nci turunda Nevşehir Belediyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Kozanspor'u 8'inci dakikada Youssef'in attıgı golle 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-10-21 16:13:11
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