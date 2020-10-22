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Ürgüp Belediyesi, Sosyal Sorumluluk jüri özel ödülü aldı

İHA

Ürgüp Belediyesi, Sosyal Sorumluluk jüri özel ödülü aldı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından 2020 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması ödül törenine katıldı. Ürgüp Belediyesi tarafından yürütülen “Ürgüp Belediyesi Kadın ve Gençlik Gelişim Merkezi Projesi” Sağlıklı Kentler Birliği tarafından 2020 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması “Sosyal Sorumluluk” kategorisi kapsamında Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirildi.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada; “Ürgüp Belediyesi olarak yürüttüğümüz proje kadınlarımızın ve gençlerimizin gelişimlerini desteklemeye yönelik bir sosyal bir proje niteliği taşımaktadır. Projemizde Ürgüplü Kadınlarımıza yönelik doğal ve buklet sabun üretimi konulu istihdam eğitiminin yanı sıra yükseköğretim çağındaki gençlere yönelik kişisel gelişim eğitimlerini konu aldık. Bu kapsamda kurulan sabun atölyesinde 24 kadınımız doğal ve buklet sabun üretimi konusunda mesleki eğitim almış ve istihdam imkânı bulmuşlardır. Bunun yanı sıra Ürgüp bir üniversite şehri. Şehrimiz Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi kampüslerinde eğitim gören 5000’i aşkın üniversite öğrencisine ev sahipliği yapmakta. Bu öğrencilerimiz ve üniversiteye hazırlanan gençlerimizin günlük yaşamlarında ihtiyaç duydukları mutfak ve kişisel hijyen eğitimleri ile kişiler arası iletişimlerinin desteklenmesi çalışmalarını da proje kapsamında gerçekleştirdik. Toplamda 250’i aşkın gencimiz proje faaliyetlerinden yararlanmıştır. Ürgüp Belediyesi her alanda olduğu gibi sosyal sorumluluk alanında da nitelikli ve kaliteli hizmet üretme konusundaki çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmekte. Bu doğrultuda hız kesmeye hiç niyetimiz yok. Örneğin şu an Belediyemiz Proje Merkezi’nde KOP desteği yürüttüğümüz proje Kadınlarımıza ile yöresel tatlarımızdan “köftür” üretimini yaptırıyoruz. Bu şekilde hem geleneklerimizi yaşatırken hem de kadınlarımıza sosyoekonomik destek sağlıyoruz. Bu projelerin bu şekilde ödüllerle taçlandırması da bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor, ekstra motivasyon sağlıyor. Bu motivasyonlarla daha kapsamlı, daha yeni ve çok daha ses getiren projelerimizi üretmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımızı ödüle layık gören Sağlıklı Kentler Birliğine ve projede emeği geçen başta kıymetli personellerim ve Ürgüp’lü kadınlarımızı kutluyor, teşekkür ediyorum” dedi.

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