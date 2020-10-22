Tarihi Temenni Tepesinde Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor Ürgüp Belediyesi’nden Azerbaycan’a destek

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün talimatıyla Ermenistan saldırıları karşısında Azerbaycan'a destek göstermek için ilçe merkezindeki tarihi Temenni Tepesi'ne yan yana dev Türk ve Azerbaycan bayrakları astı.

Ürgüp Belediyesi tarafından tarihi Temenni Tepesine Azerbaycan bayrağı asıldı. Kardeş ülke Azerbaycan adına asılan bayrak vatandaşlar tarafından beğenildi. Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Türkiye ve Azerbaycan iki devlet bir millettir. Azerbaycan yalnız değildir ve Karabağ Azerbaycan'dır." Azerbaycanlıların yanında olduklarını belirten Başkan Aktürk, Türk bayrağıyla birlikte Temenni Tepemize Azerbaycan bayrağını astık. "İki bayrak yan yana birbirine çok yakışıyor" dedi.

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