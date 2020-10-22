Ürgüp'teki Temenni Tepesi'ne, Azerbaycan bayrağı asıldı

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde bulunan Temenni Tepesi'ne Azerbaycan bayrağı asıldı.

Ürgüp Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Temenni Tepesine, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yan yana astı. Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle Azerbaycan'a destek amacıyla Azerbaycan bayrağının tepeye asılması beğenildi. Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Türkiye ve Azerbaycan iki devlet bir millettir. Azerbaycan yalnız değildir ve Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-10-22 15:09:36



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