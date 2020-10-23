Başkan Arı, Güzelyurt Mahallesinde alt yapı çalışmalarını inceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, eski su borularındaki arızalardan kaynaklı sık sık içme suyu kesintilerinin yaşandığı Güzelyurt Mahallesi Şehit Polis Fevzi Başaran Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Arı, bir süre önce başlatılan çalışmalarla bölgenin kısa sürede modern bir altyapıya kavuşturulacağını söyledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir süre önce Güzelyurt Mahallesi Şehit Polis Fevzi Başaran Caddesi’nde başlatılan altyapı çalışmalarını inceledi.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Arı, eski asbestli boruların bulunduğu bölgede içme suyu hattının tamamen yenilenerek sık sık yaşanan su kesintilerinin önüne geçileceğini açıkladı.

Belediye ekiplerinin bölgeye eski asbestli borular yerine 540 metre uzunluğunda daha sağlıklı ve uzun ömürlü polietilen içme suyu boruları döşeyerek 415 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı oluşturacağını ifade eden Arı, kısa sürede tamamlanması hedeflenen çalışmaların ardından ise üstyapı çalışmalarına geçileceğini aktardı.

Daha önce parke taşla kaplı olan caddenin ulaşım konforunu sıcak asfalt ile artıracaklarını kaydeden Arı, “Başlattığımız altyapı hamleleri ile birlikte şehrimizdeki ana arterlerin büyük bölümünde altyapı problemini ortadan kaldırdık. Bunun yanında eski borulardan kaynaklı arızalarla birlikte sık sık su kesintilerinin yaşandığı mahallelerimizdeki cadde ve sokaklarda da çalışma başlattık. Ekiplerimizin tespit ettiği tüm noktalarda altyapı çalışmalarımızı yaparak problemi kökten çözüme kavuşturacağız” dedi.

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