Nevşehir’de aranan 18 şahıstan 5’i tutuklandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında aranan 18 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında il merkezinde 12, Kozaklı’da 2 kişi, Gülşehir’de 1 kişi, Derinkuyu’da 2 kişi Avanos ilçesinde 1 kişi olmak üzere yakalama kararı bulunan 18 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 18 kişiden 5’i tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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