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Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, kendini karantinaya aldı

İHA

Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, kendini karantinaya aldı

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, korona virüs şüphesi ile kendini karantinaya aldı.
Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, korona virüs test sonuçları negatif çıkmasının ardından çekilen tomografi ile birlikte doktorların tavsiyesi ile kendisini izoleye aldığını açıkladı. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli hemşerilerim, bir haftadır Kovid19 mücadelesi veriyorum. Testlerim negatif ancak çekilen tomografilerde ciğerlerimde bulgular vardır. Doktorların tavsiyesi; izleyelim, görelim duruma bakalım. Hal böyle iken izole olmamı tavsiye ettiler. Yaşadığımız bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli hemşerilerime bu haberi bizzat vermek, salgının ciddiyetini yeniden paylaşmak istedim. Sağlık durumum iyi olmakla birlikte, kontrol amaçlı durum düzelene kadar izole kalacağım. Sizlerden ricam lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Virüsle mücadelede en etkin yol olan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyalım. En kısa sürede görüşmek dileğiyle, Allah’a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin” sözlerini paylaştı.

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