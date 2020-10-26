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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya Üniversitesinde, koronavirüsün eğitime etkisi konuşuldu

İHA

Kapadokya Üniversitesinde, koronavirüsün eğitime etkisi konuşuldu

Kapadokya Konuşmaları'nın yeni yayınının konukları Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel ve Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Atilla Ataç oldu.
"Yeni Tip Koronavirüs ve Eğitime Etkisi" konulu yayın Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Sütcü moderatörlüğünde, 24 Ekim Cumartesi günü Kapadokya Üniversitesi Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.
Pandemi sürecinin gelişimini anlatan Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, dünyadaki enfeksiyon normlarının dışında bir tablo geliştiğini ve vaka sayılarının pik yapıp tekrar düşüşe geçeceği beklenirken, durumun aksi yönde ilerlediğini ve yok olmadan artmaya devam ettiğini söyledi.
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Sütcü’nün okulların eğitime kapatılmasının ve uzaktan eğitim sistemine geçişin etkileri sorusu üzerine Prof. Dr. Atilla Ataç, ilk andan itibaren eğitim sisteminin nasıl olacağını tartıştıklarını ve nitelikli bir eğitim vermek için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Eğitim dünyasında uzaktan eğitimin birtakım sorunlar oluşturacağından bahseden Ataç, “Fakülteler arası bir standart olmaması büyük bir problem. Şu an ki koşullarda öğrencileri bir araya getirmek doğru değil. Geçen seneye oranla bu sene yüz yüze eğitimde bir adım daha ilerideyiz fakat uzaktan eğitimin doğru mu, yanlış mı olduğu sonuçlarını birkaç sene sonra mezun olacak öğrencilerin meslek hayatlarında göreceğiz.” dedi.
“Pandemi sonrası kanserli hasta sayıları artış gösterebilir.”
Pandemi döneminde insanların hastaneye gitmekte çekindiklerini belirten Şenel, “Yeni normal hayatta sona gelmeden hekime gitmeme kavramı oturmuş oldu. İnsanlar çok acil bir şey olmadığı sürece hastaneye gitmeyi erteliyor. Kanser hastalarının erken dönem yakalanmasının önemini biliyoruz. Genel tıpta bu süreçten 45 yıl sonra kanser vakalarının artacağı konuşuluyor.” dedi.
“Bu bir savaşsa biz ülke olarak topyekûn birliği, beraberliği sağlamak zorundayız.”
Prof. Dr. Atilla Ataç, “Maske takmamak için polise, doktora saldıranlar var; ben bunları vatan haini olarak görüyorum. Bu kişiler halk sağlığını değil, kişileri direk tehditten yargılanmalı. Bu bir savaşsa biz ülke olarak topyekûn birliği, beraberliği sağlamak zorundayız.” dedi.
Program, konukların izleyicilerden gelen soruları yanıtlamasıyla son buldu.

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