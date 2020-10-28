Kapadokya bölgesi pandemi ile birlikte ilk kez yüzde 100 doluluk yakaladı Kapadokya bölgesi yüzde yüz doluluk oranı yaşıyor Kapadokya bölgesi 2020 yılında ilk kez doldu

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte hafta sonu ilk kez yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.

Korona virüs (Covid19) ile mücadele sürecinde sakinliğe bürünen Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil olan Perşembe gününden itibaren hafta sonunu bölgede dinlenerek geçirmek isteyen ve 4 günlük tatil planı yapan yerli turistler, otellerin yüzde yüz doluluk oranı yakalamasını sağladı. TÜRSAB Kapadokya Başkanı Talip Aldemir yaptığı açıklamada "Pandeminin başlamasıyla birlikte bugüne kadar hiç bu kadar doluluk oranı yakalamamıştık. Bu doluluk oranının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Aldemir, “Kapadokya olarak Kapadokya turizmcileri olarak uzun bir aradan sonra geçtiğimiz sezonun bitimi ve pandeminin başlamasından bugüne kadar bu doluluk oranını hiç yakalayamamıştık. Gerçekten bunun mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Bu doluluk oranının devam etmesini isteriz. Ama malumunuz hem sezon bitiyor hem ülkemizde ve dünyada vaka sayıları artmaya başladı. Kapadokya bölgesinde bu doluluğu bekliyorduk. Özellikle Kapadokya’da pandemi öyle çok yüksek boyutlara gelmediği için insanlar bölgeyi daha güvenli buluyorlar. Gerçekten Kapadokya’daki turizmciler mesafe, hijyen, maske kurallarına tamamen uyuyorlar. Bundan dolayı bölgede daha az vaka sayısı var. Bölgemize yurtdışından ve şehir dışından misafirlerimizin gelmesine rağmen korona virüs vaka sayısı az. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde de hafta sonlarında bir yoğunluk yakalamıştık. Bunun devam etmesini bekliyorduk. Dolayısıyla yüzde yüz doluluk oranını bayram ile birlikte yakalamış olduk” ifadelerini kullandı.



“Sıcak hava balonları bölge turizmine hareketlilik sağladı”

TÜRSAB Kapadokya Başkanı Talip Aldemir, Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarının yeniden başlamasıyla birlikte bölgede özellikle iç turizmde büyük bir artış yaşandığını ifade etti. Aldemir, “Kapadokya’da turizm hareketliliğine sıcak hava balonlarının ciddi anlamda katkısı oldu. Dün gene arkadaşlarımız ile istişare toplantısında yine aynı konu gündeme geldi. Hepimizin de ortak fikri balonların uçmaya başlamasıyla birlikte özellikle iç turizmde bir hareketliliği olması hepimizin ortak kanısı” diye konuştu.

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