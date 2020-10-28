29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni yapıldı

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Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni yapıldı.

Törende Atatürk Anıtı’na; Vali İnci Sezer Becel Valilik Çelenk’ini ve akabinde Belediye Başkanı Rasim Arı Belediye Çelenk’ini sundular. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından bayrağımızın göndere çekilmesiyle sona erdi.

Düzenlenen törene; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Vali Yardımcıları Kağan Mekan Çeviren ile Hasan Erkal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve öğrenciler katıldı.

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