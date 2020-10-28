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Vali İnci Sezer Becel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı

İHA

Vali İnci Sezer Becel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, “Bugün, Yüce Türk Milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasının ardından ilan edilen Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bundan tam doksan yedi yıl önce, Türk milletinin tüm dünyaya kendi geleceğini belirleme iradesinden asla ödün vermeyeceğini haykırdığı Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulan Cumhuriyet; bu coğrafyada milletimizin varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri, bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesidir. Bu azimle yokluğa rağmen yıllarca savaşan ve haklı mücadelesinden örnek bir zaferle çıkan Türk milleti, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bağımsız, güçlü ve çağdaş bir devlet olmayı başarmıştır. Her yönüyle tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ile bilime, akılcılığa ve özgür düşünceye dayalı modern Türkiye’nin mayasını oluşturmuştur. Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımız büyük bir dinamizm kazanmıştır. Devletin imkânlarını sosyal hukuk devleti ilkesi içerisinde tüm vatandaşlarına paylaştırıp, onlara eşit bireyler olarak temsil hakkı tanıyan Cumhuriyet, bu yönüyle devletmillet bütünleşmesinin de hakiki kaynağıdır. Farklı dil, inanç ve kültür zenginliğimiz ile tek yürek olduğumuzda, yapılamaz denilenleri başardığımız ortada iken bizlere düşen görev; Türkiye Cumhuriyeti’ni emin ve güçlü adımlarla daha güzel bir geleceğe taşımaktır. Bu düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimize bağımsızlığı armağan eden bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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