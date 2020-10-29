JAKEM'in eğitimli at ve köpeklerinden gösteri

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) düzenlenen gösteri, ilgiyle izlendi.

JAKEM'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi. Törene Vali İnci Sezer Becel, İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol, Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aytekin, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın ile daire müdürleri ve davetliler katıldı. Etkinlikte arama kurtarma, bomba arama, asayiş, erzak tespit, iz takip, operasyon, uyuşturucu madde arama, tütün tespit ve yangın tespitlerinde eğitimli olan köpekler, görevliler eşliğinde çeşitli gösteriler sundu. Atlı birlikler ise, podyumda engel parkurlardan atladı. Program katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-10-29 14:25:34



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