Nevşehir’de jandarma ekipleri tarafından aranan 7 şüpheli yakalandı

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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