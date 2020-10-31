Nevşehir Belediyespor, Arnavutköy Belediyespor hazırlıklarını tamamladı

3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Arnuvutköy Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Ligin 6. hafta maçında Belediye Derincespor ile berabere kalarak bir puana razı olan kırmızıbeyazlılar, Pazar günü karşılaşacakları Arnavutköy Belediyespor karşısında üç puan almayı hedefliyor. Derincespor müsabakasının ardından hiç ara vermeden, Arnavutköy Belediye Spor karşılaşmasına hazırlanan Nevşehir Belediyespor ekibinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, Arnavutköy Belediyespor müsabakası için yapılan Kovid 19 testinde teknik heyet ve sporcularda virüse rastlanmadı.
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