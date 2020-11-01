3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 - Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0

Misli.com 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumu'nda ağırladığı Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor takımını 10 mağlup etti.
Stat: Gazi
Hakemler: Yusuf Alper xx, Metin Uçar xx, Vedat Güneş xx
Nevşehir Belediyespor: Furkan Güzel xxx, İsmail xx, Anıl xx (Serdar dk. 52 xxx), Youssef xxx (Burak dk. 79 x), Emrah xx (Emre dk. 79 ?), Erhan xx, Hasan xx, Ahmet xx (Furkan dk. 50 ?), Muhammed Furkan xx, İlyas xx
Arnuvutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: Ulaş x, Doğukan x, Seyit Mehmet x (Mertkan dk. 88 ?), Mustafa x (Fuat dk. 83 ?), Ozan xx, Umut x, Mert x, Yasin x, Muhammed Raşit x (Gökhan dk. 61 x), Okan x, Fatih x
Gol: Hasan Kaya (dk. 12) (Nevşehir Belediyespor)
Kırmızı kar: Mert Caymaz (dk. 59) (Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor)
Sarı kartlar: Emrah, Furkan, Serdar (Nevşehir Belediyespor), Okan, Mustafa, Raşit, Gökhan, Fatih (Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor)
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