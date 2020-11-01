Nevşehir Belediyespor:1 - Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor:0

STAT: Nevşehir Gazi
HAKEMLER: Yusuf Alper Abalı,Metin Uçar,Vedat Güneş
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan Güzel , İsmail, Anıl,(Dk.51 Serdar), Efecan, Youssef,(Dk.79 Muhammed Taşdemir) Emrah, (Dk.79 Emre), Erhan, Hasan, Ahmet,(Dk.48 Furkan Mızrak)Muhammed, İlyas
ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİKSPOR: Amaç, Doğukan, Umut, Mustafa (Dk.82,Fuat), Muhammed, Ozan, Seyit Mehmet(Dk.88 Mertkan), Mert, Yasin, Okan, Fatih
GOL: Dk. 12 Hasan (Nevşehir Belediyespor)
KIRMIZI KART: Mert (Arnavut köy Belediyesi Gençlikspor)
SARI KARTLAR : Okan,Mustafa, Muhammed,Gökhan,Fatih (Arnavut köy Belediyesi Gençlikspor)
Emrah, Furkan Güzel, Serdar (Nevşehir Belediyespor)Misli.com 3´üncü Lig 1´inci Grup´ta Nevşehir Belediyespor, evinde Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor'u 1-0 yendi.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-11-01 15:54:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.