Vali Becel, haftaya okul ziyareti ile başladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yeni haftaya okul ziyaretleri başladı.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, haftanın ilk ders saatinde 30 Ağustos İlkokulu ile Hacı Makbule Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Vali Becel burada öğrenciler ile bir süre sohbet ederken korona virüs ile mücadele kapsamında minik öğrencilere çeşitli sorular sordu.
Nevşehir Valisi Becel, , “Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize iyi bir eğitimöğretim yılı geçirmeleri dileklerinde bulunduk” dedi.
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