Nevşehir’de aranan 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında aranan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca aranan ve hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan H.N.Ö., Kocaeli adli makamlarınca aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.Ç. ve Aile içi ve kadına şiddetle mücadele kapsamında tedbir kararını iki kez ihlal eden ve 6 gün zorlama hapis kararı bulunan R.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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